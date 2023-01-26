THY EuroLeague'deki El Classico'da gülen taraf Real Madrid oldu

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı'nın formasını giydiği Barcelona, THY EuroLeague'de Real Madrid deplasmanından 91-86'lık mağlubiyet ile döndü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 23:56
THY EuroLeague'deki El Classico'da gülen taraf Real Madrid oldu
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THY EuroLeague'in 21. haftasında Real Madrid, Barcelona'yı uzatmalar sonucunda 91-86 mağlup etti.

Madrid ekibinde Arjantinli basketbolcu Gabriel Alejandro Deck, 23 sayı 7 asist ile yıldızlaştı.

Barcelona'da ise İspanyol Nikola Mirotic'in 17 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

MİLLİ YILDIZDAN 6 SAYI

Katalan ekipte forma giyen milli basketbolcu Sertaç Şanlı ise 6 sayı ve 1 asist kaydetti.

Real Madrid, EuroLeague'in bir sonraki haftasında kendi sahasında Yunan ekip Panathinaikos'u ağırlayacak.

Barcelona ise kendi sahasında İsrailli ekip Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek.


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