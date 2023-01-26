THY EuroLeague'deki El Classico'da gülen taraf Real Madrid oldu
Milli basketbolcu Sertaç Şanlı'nın formasını giydiği Barcelona, THY EuroLeague'de Real Madrid deplasmanından 91-86'lık mağlubiyet ile döndü.
THY EuroLeague'in 21. haftasında Real Madrid, Barcelona'yı uzatmalar sonucunda 91-86 mağlup etti.
Madrid ekibinde Arjantinli basketbolcu Gabriel Alejandro Deck, 23 sayı 7 asist ile yıldızlaştı.
Barcelona'da ise İspanyol Nikola Mirotic'in 17 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.
MİLLİ YILDIZDAN 6 SAYI
Katalan ekipte forma giyen milli basketbolcu Sertaç Şanlı ise 6 sayı ve 1 asist kaydetti.
Real Madrid, EuroLeague'in bir sonraki haftasında kendi sahasında Yunan ekip Panathinaikos'u ağırlayacak.
Barcelona ise kendi sahasında İsrailli ekip Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek.
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