THY EuroLeague'de Anadolu Efes, ASVEL'i deplasmanda yendi

THY EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı ASVEL'i 90-89 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 08:57
THY EuroLeague'de Anadolu Efes, ASVEL'i deplasmanda yendi
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 25. haftasında deplasmanda Fransa'nın ASVEL takımını 90-89 yendi.

Anadolu Efes, bu sezon ligde 12. galibiyetini alırken, ev sahibi ekip 17. kez salondan mağlubiyetle ayrıldı.

Lacivert-beyazlı oyuncular, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına mücadeleye siyah formayla çıktı.

Salon: Astroballe

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Seffi Shemmesh (İsrail), Arturas Sukys (Litvanya)

ASVEL: Risacher 5, De Colo 20, Lighty 4, Bost 7, Fall 15, Obasohan 9, Tyus 7, Pons 8, Mathews 7, Diot 7

Anadolu Efes: Clyburn 20, Larkin 16, Beaubois 12, Singleton 1, Zizic 8, Pleiss 9, Bryant 14, M'Baye 8, Dunston 2

1. periyot: 18-23

Devre: 49-45

3. periyot: 61-72


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