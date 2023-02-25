THY EuroLeague'de Anadolu Efes, ASVEL'i deplasmanda yendi
THY EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı ASVEL'i 90-89 mağlup etti.
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 25. haftasında deplasmanda Fransa'nın ASVEL takımını 90-89 yendi.
Anadolu Efes, bu sezon ligde 12. galibiyetini alırken, ev sahibi ekip 17. kez salondan mağlubiyetle ayrıldı.
Lacivert-beyazlı oyuncular, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına mücadeleye siyah formayla çıktı.
Salon: Astroballe
Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Seffi Shemmesh (İsrail), Arturas Sukys (Litvanya)
ASVEL: Risacher 5, De Colo 20, Lighty 4, Bost 7, Fall 15, Obasohan 9, Tyus 7, Pons 8, Mathews 7, Diot 7
Anadolu Efes: Clyburn 20, Larkin 16, Beaubois 12, Singleton 1, Zizic 8, Pleiss 9, Bryant 14, M'Baye 8, Dunston 2
1. periyot: 18-23
Devre: 49-45
3. periyot: 61-72
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