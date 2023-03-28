Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: 'Play-off umudumuzu korumak istiyoruz'

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 23:38

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 23:38

THY EuroLeague'in 31. haftasında İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan ekibini 89-69 mağlup eden Anadolu Efes'in başantrenör Ergin Ataman, savunmada iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, "Takımım bu karşılaşmada harika oynadı. Mutlu mu olmalıyım, endişeli mi olmalıyım bilmiyorum. Savunmada iyiydik, tempoyu iyi kontrol ettik. Bu dönemde böyle bir galibiyet önemliydi. Perşembe günü de önemli bir maçımız olacak. Play-off umudumuzu korumak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Vasilije Micic

"GALİBİYETLER PLAY-OFF'A YETMEYEBİLİR"



Ataman, play-off şansıyla ilgili olarak ise "Çok büyük başarılar kazandık. Avrupa basketbol tarihinde kolay kolay kimsenin elde edemeyeceği başarılar elde ettik. Alacağımız galibiyetler play-off'a yetmeyebilir. Play-off şu anda kendi elimizde değil. Bu benim ve oyuncuların moralini dibe itmiş durumda ama bu beyaz bayrak çıkaracağız demek değildir. Her maçta kazanmak için mücadele edeceğiz, sonra da durumu göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Ettore Messina

EA7 EMPORIO ARMANI MILAN CEPHESİ

Anadolu Efes'i galibiyetinden dolayı kutlayan EA7 Emporio Armani Milan Başantrenörü Ettore Messina ise karşılaşmaya kötü bir oyunla başladıklarını ve gösterdikleri performansın kendilerini üzdüğünü söyledi.