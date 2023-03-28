Anadolu Efes'in konuğu Armani Milan
Anadolu Efes, Euroleague'in 31. haftasında EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlıyor.
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 31. haftasında İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan canlı yayımlanacak.
Lacivert-beyazlılar bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 30 karşılaşmada 14 galibiyet ve 16 yenilgiyle 10. sırada bulunuyor.
EA7 Emporio Armani Milan ise aynı galibiyet ve mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor.
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