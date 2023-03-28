Anadolu Efes'in konuğu Armani Milan

Anadolu Efes, Euroleague'in 31. haftasında EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 07:16
Anadolu Efes'in konuğu Armani Milan
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Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 31. haftasında İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan canlı yayımlanacak.

Lacivert-beyazlılar bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 30 karşılaşmada 14 galibiyet ve 16 yenilgiyle 10. sırada bulunuyor.

EA7 Emporio Armani Milan ise aynı galibiyet ve mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor.


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