Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: 'Yenilginin sorumlusu benim'

17 Aralık 2022 Cumartesi, 09:25

THY EuroLeague'in 14. haftasında Partizan deplasmanından 79-82'lik mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes'te baş antrenör Ergin Ataman maç sonrası açıklamalarda bulundu.

İki takımın da tüm güçleriyle mücadele ettiğini söyleyen Ataman, "Güzel bir maç oldu. İki takım da tüm güçleriyle mücadele etti. Oyunun kontrolü son 3-4 dakikaya kadar bizdeydi. Partizan oyuncularımıza çok agresif savunma yaptı. Beaubois haricinde kısa oyuncularımız dış atışlarda doğru atışları bulmakta zorluk çekti. Partizan da Nunnaly ile son hücumu iyi kullandı. EuroLeague çok zorlu bir organizasyon, her maç bir final havasında geçiyor. Kritik maçları kazandığımızda, maçı kazananlar oyuncularımdır. Bu tür maçları kaybedince ise sorumlu benim" diye konuştu.

Anadolu Efes, EuroLeague'in 15. haftasında Yunan ekip Panathinaikos'u kendi evinde ağırlayacak.