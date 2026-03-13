Anadolu Efes, Bayern Münih'i son saniyede devirdi: İki maçlık hasreti sona erdi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.03.2026 00:36:00
Anadolu Efes, EuroLeague'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bayern Münih'i 81-80 mağlup etti.

EuroLeague 31. hafta maçında Anadolu Efes, Bayern Münih deplasmanına konuk oldu.

Anadolu Efes, maçın büyük bölümünde geride olmasına rağmen son saniye üçlüğü ile Bayern Münih'i 81-80 mağlup etti.

İKİ MAÇLIK HASRETİ SONA ERDİ

Bu galibiyetle birlikte Anadolu Efes, EuroLeague'de iki maç sonra kazandı.

Anadolu Efes, bu sonucun ardından EuroLeague'de bu sezon toplamda 10. galibiyetini elde etti. Bayern Münih, 18. mağlubiyetini yaşadı.

