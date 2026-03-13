Anadolu Efes, Bayern Münih'i son saniyede devirdi: İki maçlık hasreti sona erdi!

EuroLeague 31. hafta maçında Anadolu Efes, Bayern Münih deplasmanına konuk oldu.

Anadolu Efes, maçın büyük bölümünde geride olmasına rağmen son saniye üçlüğü ile Bayern Münih'i 81-80 mağlup etti.

İKİ MAÇLIK HASRETİ SONA ERDİ

Bu galibiyetle birlikte Anadolu Efes, EuroLeague'de iki maç sonra kazandı.

Anadolu Efes, bu sonucun ardından EuroLeague'de bu sezon toplamda 10. galibiyetini elde etti. Bayern Münih, 18. mağlubiyetini yaşadı.