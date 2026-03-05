Shane Larkin'den Anadolu Efes'e kötü haber!

Anadolu Efes'in deneyimli oyun kurucusu Shane Larkin, sakatlığı nedeniyle bir süre formasından uzak kalacak.

Lacivertli-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Larkin'in kasık bölgesinden yaşadığı sakatlığın ameliyat gerektirmediği ve durumunun periyodik olarak değerlendirileceği ifade edildi.

Anadolu Efes'in paylaşımında, "Kasık bölgesinden sakatlığı bulunan Kaptanımız Shane Larkin'in planlı kontrol muayenesi Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından gerçekleştirilmiş, yapılan kapsamlı tetkiklerde oyuncumuz için yeni bir cerrahi muayeneye gerek bulunmadığı fakat Kaptanımızın tedavi sürecinin henüz tamamlanmadığı tespit edilmiştir" denildi.

SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

Açıklamada ayrıca, "Sahalardan 4-6 hafta daha uzak kalması beklenen Kaptanımızın tedavi süreci, sağlık ekibimiz ve teknik kadromuz tarafından periyodik olarak değerlendirilecektir" ifadeleri yer aldı.

Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso'nun konuyla ilgili şunları söyledi:

"Tahmin edileceği gibi bu, takımımız için zor bir durum. Kaptanımız Shane Larkin'in yüzde yüz sağlıklı bir şekilde bizimle olmasını istiyor ve onun en kısa sürede aramıza katılmasını umuyorum. Bu süreçteki özverili çalışmaları için kulübümüzün sağlık ekibine, Shane Larkin'e ve kulüp organizasyonumuza da teşekkür etmek istiyorum."

"EN KISA SÜREDE YENİDEN BİZİMLE OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Laso ayrıca, "Kaptanımızı Türkiye Kupası'nda oynatmak için gayret gösterdik ancak bu mümkün olamadı. Takımımıza katıldığım dönemde de Shane Larkin'in bir süre sahalarda olamayacağını biliyordum. Şimdi en kısa sürede yeniden bizimle olmasını temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.