Anadolu Efes, Beşiktaş Emlakjet'i geçti
Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında kendi evinde ağırladığı Beşiktaş Emlakjet'i 104-88 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes ile Beşiktaş Emlakjet karşı karşıya geldi.
Anadolu Efes, rakibini 104-88 mağlup etti.
Lacivert-beyazlılar ligin bir sonraki haftasında deplasmanda TOFAŞ ile karşılaşacak.
Beşiktaş Emlakjet ise kendi evinde Petkim Spor'u konuk edecek.
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