Anadolu Efes, Beşiktaş Emlakjet'i geçti

Yayınlanma: 17.04.2023 - 22:27

Güncelleme: 17.04.2023 - 22:27

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes ile Beşiktaş Emlakjet karşı karşıya geldi.

Anadolu Efes, rakibini 104-88 mağlup etti.

Lacivert-beyazlılar ligin bir sonraki haftasında deplasmanda TOFAŞ ile karşılaşacak.

Beşiktaş Emlakjet ise kendi evinde Petkim Spor'u konuk edecek.