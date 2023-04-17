Anadolu Efes, Beşiktaş Emlakjet'i geçti

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında kendi evinde ağırladığı Beşiktaş Emlakjet'i 104-88 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2023 - 22:27
Anadolu Efes, Beşiktaş Emlakjet'i geçti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes ile Beşiktaş Emlakjet karşı karşıya geldi.

Anadolu Efes, rakibini 104-88 mağlup etti.

Lacivert-beyazlılar ligin bir sonraki haftasında deplasmanda TOFAŞ ile karşılaşacak.

Beşiktaş Emlakjet ise kendi evinde Petkim Spor'u konuk edecek.


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