Anadolu Efes, Bryant Dunston'ın son durumunu açıkladı

Anadolu Efes, trafik kazası geçiren yıldız oyuncusu Bryant Dunston'ın son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2023 - 15:38
Anadolu Efes, Bryant Dunston'ın son durumunu açıkladı
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Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde ilerleyen TIR'ın üst geçide çarpması nedeniyle dorsesi Anadolu Efes'te oynayan ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ın kullandığı aracın üzerine devrilmişti.  

Aracında sıkışan Dunston yaralanırken sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilmişti.

Anadolu Efes kulübü, yıldız oyuncusu Bryant Dunston'ın son durumu ile alakalı sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Basketbol Süper Lig'i ekibi trafik kazası geçiren sporcusu Dunston’ın taburcu edildiği açıklandı.

"SIYRIK VE KESİK TESPİ EDİLDİ"

Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün ciddi bir trafik kazası geçiren oyuncumuz Bryant Dunston'ın yapılan tetkikler neticesinde vücudunun birçok bölgesinde sıyrık ve kesik bulunduğu tespit edilmiştir. Bir gün boyunca müşahede altında tutulan oyuncumuzun başka bir sorunu olmadığı anlaşılmış ve kendisi bugün taburcu edilmiştir. Tekrar geçmiş olsun Bryant!"


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