Yunan başantrenör Dimitris Itoudis'ten Anadolu Efes açıklaması

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 23:27

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 23:30

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, 86-64 kazandıkları Galatasaray Nef karşılaşmasının ardından konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Dimitris Itoudis, "Takımı tebrik ediyorum. Galatasaray galibiyetinin önemini çok iyi biliyoruz. Şu an kimyası biraz daha oturmuş çok iyi oynayan bir takım. Çok iyi atışları var, iyi basketbol oynuyorlar ve topu güzel kullanıyorlar. Ama biz kararlıydık ve baştan beri öndeydik. Dyshawn Pierre'in dönüşü çok iyi oldu. Güzel katkıda bulundu. Oynayan herkesin skora katkısı oldu. Galatasaray'ı 64 sayıda tutabildik. Çok mutluyuz, umarım taraftar da mutludur. Şimdi perşembe günü çok önemli bir maçımız var. Taraftarlarımızı davet ediyoruz çünkü onların desteği ve gücü takımımız için çok önemli" dedi.

Dimitris Itoudis

ANADOLU EFES AÇIKLAMASI

Perşembe günü Anadolu Efes'le oynanacak maçla ilgili ise Itoudis, "Bu maça eksiklerle çıktık ve çok büyük oynadık. Tabii ki bizim için çok önemli. Perşembe günü son EuroLeague şampiyonu olan Anadolu Efes'e karşı oynayacağız. Hala şansları var. Evimizdeyiz ve bu maçın önemini bilen bir takımımız var. Şu ana kadar 3 kere oynadık. Onların artılarını ve zayıf yönlerini biliyoruz. Yarın video izleyeceğiz ve antrenmanımızı buna göre yapacağız. Çok detaya girmeye gerek kalmadan ne kadar önemli olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu.