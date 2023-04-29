Son dakika... İstanbul'da feci kaza: Anadolu Efes oyuncusu Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi... İstanbul Bakırköy'de bir TIR'ın dorsesi üst geçide çarptıktan sonra, Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı.
Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde ilerleyen TIR'ın üst geçide çarpması nedeniyle dorsesi Anadolu Efes'te oynayan ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ın kullandığı aracın üzerine devrildi.
OTOMOBİLDE SIKIŞTI
Aracında sıkışan Dunston yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı.
CADDE TRAFİĞE KAPATILDI
Kaza nedeniyle, Rauf Orbay Caddesi trafiğe kapatıldı. Ekiplerin devrilen dorseyi kaldırma çalışmaları devam ediyor.
KULÜPTEN AÇIKLAMA
Anadolu Efes kulübü yıldız oyuncusu Bryant Dunston için sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Oyuncumuz Bryant Dunston, bugün bir trafik kazası geçirmiştir. Genel sağlık durumu iyi olan Dunston, müşahede altında tutulmaktadır. Geçmiş olsun Kaptan!"
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