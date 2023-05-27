Anadolu Efes - Darüşşafaka Lassa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında kendi evinde Darüşşafaka Lassa'yı konuk edecek. Zorlu mücadele saat 18:00'de başlayacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Anadolu Efes evinde Darüşşafaka Lassa'yı konuk edecek.
ANADOLU EFES - DARÜŞŞAFAKA MAÇI SAAT KAÇTA?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18:00'de başlayacak.
ANADOLU EFES - DARÜŞŞAFAKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.
Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yla play-off'larda bugüne kadar dört kez eşleşti ve bu dört eşleşmede de turu geçen taraf oldu.
İki galibiyet alan tarafın yarı finale yükseleceği seride ikinci karşılaşma 31 Mayıs Çarşamba 18:00'de Volkswagen Arena'da oynanacak. Gerekmesi halinde oynanacak üçüncü karşılaşmaya ise 2 Haziran Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR
Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yla bugüne kadar oynadığı 73 karşılaşmada 64 galibiyet ve dokuz mağlubiyet aldı.
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