2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Anadolu Efes'ten transfer iddialarına yanıt!

Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes, transfer iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada transfer iddiaları yalanlandı.

AA
Yayınlanma: 22.05.2023 - 15:05
Anadolu Efes'ten transfer iddialarına yanıt!
Abone Ol google-news

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, şu an için herhangi bir resmi transferinin olmadığını açıkladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, son günlerde medya kuruluşları tarafından paylaşılan başantrenör ve oyuncu transferi haberlerinden dolayı kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hissedildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Şu an için herhangi bir resmi transfer söz konusu değildir. Kulübümüz, bu tip gelişmeler olduğunda her zamanki gibi taraftarlarımızı internet sitemiz ve resmi sosyal medya hesaplarımız üzerinden bilgilendirecektir. Kulübümüzün şu anki odak noktası, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off karşılaşmaları ve bu organizasyondaki 16. şampiyonluğu elde etmek üzerinedir."


anadolu efes transfer Basketbol Süper Ligi

İlgili Haberler

Anadolu Efes'in play-off'taki rakibi belli oldu!

Anadolu Efes'in play-off'taki rakibi belli oldu!
Dev maçta kazanan Anadolu Efes oldu!

Dev maçta kazanan Anadolu Efes oldu!
Lider Türk Telekom, Anadolu Efes'e takıldı! Anadolu Efes 102 - 87 Türk Telekom (Maç sonucu)

Lider Türk Telekom, Anadolu Efes'e takıldı! Anadolu Efes 102 - 87 Türk Telekom (Maç sonucu)

En Çok Okunan Haberler