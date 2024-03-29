Anadolu Efes deplasmanda farklı kazandı!
EuroLeague'nin 32. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Baskonia'yı 98-76 mağlup etti.
Turkish Airlines EuroLeague’de normal sezonun 32. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanyol ekibi Baskonia’yı 97-76 yendi.
Deplasmanda 8 maç sonra kazanan Anadolu Efes, bu sonuçla toplamda ise 15. galibiyetini elde etti. Ev sahibi Baskonia ise 16. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Salon: Buesa Arena
Hakemler: Sreten Radovic, Uros Nikolic, Saso Petek
Baskonia: Kotsar 8, Howard 15, Chiozza 2, Sedekerskis 4, Marinkovic 5, Miller-McIntyre 13, Rogkavopoulos 12, Costello 8, Moneke 9, Diez
Anadolu Efes: Larkin 28, Hollatz 4, Clyburn 20, Ercan Osmani 15, Pleiss 5, Beaubois 5, Bryant, Thompson 7, Oturu 3, Willis 2, Jones 8, Erkan Yılmaz
1. Periyot: 22-32
Devre: 45-49
3. Periyot: 53-77
5 Faul: 37.33 Ercan Osmani (Anadolu Efes)
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