Cumhuriyet Gazetesi Logo
Anadolu Efes deplasmanda nefes aldı!

Anadolu Efes deplasmanda nefes aldı!

12.01.2026 21:48:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Anadolu Efes deplasmanda nefes aldı!

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 87-85 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda 87-85 yendi.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Hüseyin Çelik, Alper Özgök, Batuhan Söylemezoğlu

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Van Der Vuurst 15, Pipes 14, Can Kaan Turgut 4, Bruinsma 12, Bandaogo 12, Yiğit Özkan 2, Pusica 14, Metin Türen 2, Myers 10, Johnson

Anadolu Efes: Lee 15, Loyd 23, David Mutaf 12, Ercan Osmani 12, Dessert 7, Beaubois 3, Şehmus Hazer 3, Weiler-Babb 2, Swider 7, Erkan Yılmaz 1, Jones 2

1. Periyot: 18-31

Devre: 38-50

3. Periyot: 65-70

İlgili Konular: #anadolu efes #Basketbol Süper Ligi #Onvo Büyükçekmece Basketbol

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den N'Golo Kante hamlesi: Resmi teklif iddiası!
Fenerbahçe'den N'Golo Kante hamlesi: Resmi teklif iddiası! Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan Pro Lig kulübü Al Ittihad forması giyen 34 yaşındaki Fransız oyuncu N'Golo Kante ile ilgilendiği iddia edildi.
Galatasaray için gelmişti: Can Armando Güner'in temsilcisi Fenerbahçe için İstanbul'da!
Galatasaray için gelmişti: Can Armando Güner'in temsilcisi Fenerbahçe için İstanbul'da! Borussia Mönchengladbach forması giyen 18 yaşındaki futbolcu Can Armando Güner'in menajerinin Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldiği iddia edildi.
Real Madrid'den Xabi Alonso kararı: Yeni hoca belli oldu!
Real Madrid'den Xabi Alonso kararı: Yeni hoca belli oldu! İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid, 44 yaşındaki İspanyol teknik direktör Xabi Alonso ile yolların ayrıldığını açıkladı.