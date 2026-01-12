Real Madrid'den Xabi Alonso kararı: Yeni hoca belli oldu!

Real Madrid'de Xabi Alonso dönemi resmen sona erdi.

İspanyol ekibi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ayrılığı duyurdu.

Real Madrid'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Xabi Alonso, Real Madrid'in bir efsanesi olması ve kulübümüzün değerlerini her zaman en iyi şekilde temsil etmesi nedeniyle tüm madridistaların sevgisini ve takdirini daima üzerinde taşıyacaktır. Real Madrid her zaman onun evi olacaktır. Bu süre boyunca gösterdiği çalışma ve özveri için kendisine ve teknik ekibine teşekkür eder, hayatlarının yeni döneminde bol şans dileriz."

2028 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYORDU

Önceki mayıs ayında kulübün efsaneleşen teknik direktörlerinden Carlo Ancelotti ile yollarını ayıran Real Madrid, göreve uzun yıllar eflatun-beyazlı formayı terletmiş olan Xabi Alonso'yu getirmişti.

Alman ekibi Bayer Leverkusen'i tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonluğuna taşıyan; Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası'nda da zafere uzanan Xabi Alonso ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalanmıştı.

İspanyol teknik direktör, Real Madrid'in başında 34 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetlik bir performans sergiledi.

YENİ TEKNİK DİREKT ÖR ARBELOA

Real Madrid, Xabi Alonso'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Alvaro Arbeloa'yı getirdiğini açıkladı.

Arbeloa, Haziran 2025'ten bu yana kulübün ikinci takımında teknik direktörlük görevini yürütüyordu.