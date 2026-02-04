Anadolu Efes'e kötü haber: Maça devam edememişti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.02.2026 19:34:00
Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes, Rolands Smits'in sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayımladı.

Anadolu Efes'te forma giyen Letonyalı basketbolcu Rolands Smits'in sol uyluk arka adalesinde kanama tespit edildi.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Dün oynadığımız Valencia Basket maçında darbeye bağlı yaralanma yaşayan ve maça devam edemeyen Rolands Smits’in bugün çekilen MR’ında sol uyluk arka adalesinde kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun takıma dönüş süresi, pazartesi günü yeniden çekilecek MR sonrasında netleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Smits, EuroLeague'in 26. haftasında salı günü oynanan Valencia Basket müsabakasının üçüncü çeyreğinde bir pozisyonda sakatlanarak mücadeleye devam edememişti.

