Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı!

Cagliari, Beşiktaş'tan kiralanan Semih Kılıçsoy'un bonservisi için kararını verdi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Cagliari, Semih Kılıçsoy'un 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor.

Cagliari'nin, çok büyük bir sürpriz yaşanmaması durumunda 20 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu kullanmak istediği belirtildi.

SERDAL ADALI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Cagliari, yaz transfer döneminde Semih Kılıçsoy'u 1 milyon Euro kiralama, 12 milyon Euro satın alma opsiyonu ve 2 milyon Euro bonus karşılığında kadrosuna katmıştı. Beşiktaş'ın, Semih'in sonraki satışından yüzde 20 pay hakkı da bulunuyor.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 29 Ocak Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, "Semih Kılıçsoy için Cagliari'den gelen resmi bir şey yok. Semih'i vermek istemedim ama çok gitmek istedi. Devre arasında opsiyonu kullanabileceklerini söylediler ama henüz bir şey yok" demişti.

17 MAÇTA 4 GOL

Cagliari forması altında bu sezon 17 maçta süre bulan genç futbolcu, 4 kez ağları havalandırdı.