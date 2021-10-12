Fenerbahçe Beko, Euroleague'de ALBA Berlin'e mağlup oldu
Fenerbahçe Beko, Euroleague'de 3. hafta maçında Alman ekibi ALBA Berlin'e 84-70 mağlup olarak ikinci yenilgisini aldı.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'e 84-70 yenildi.
Karşılaşmada ilk periyot 18-19, devre ise 27-35 tamamlandı. İkinci devreye 8 sayı önde giren Fenerbahçe, 3.periyotta rakibinden 30 sayı yedi ve son çeyreğe 57-53 geride girdi. Son çeyrekte oyundan iyice düşen Fenerbahçe maçı 14 sayı farkla 84-70 kaybetti.
Alba Berlin'de Da Silva 22 sayı üreterek maçın en skoreri olurken, ALBA'nın Alman oyun kurucusu Maodo Lo da 21 sayı kaydetti. Fenerbahçe'de Ahmet Düverioğlu 12 sayı ile takımın en skoreri oldu.
Sezona Kızılyıldız galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertli ekip, Panathinaikos OPAP'ın ardından ALBA Berlin maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Alman temsilcisi ise bu sezon ilk galibiyetini elde etti.
ALBA Berlin: Da Silva 22, Smith 3, Delow 2, Sikma 13, Zoosman 7, Lo 21, Mattisseck 2, Schneider 5, Olinde 9, Blatt
Fenerbahçe Beko: Shayok 2, Henry 6, Pierre 9, Vesely 6, Booker 7, Metecan Birsen, İsmet Akpınar 6, Melih Mahmutoğlu 4, De Colo 15, Guduric 3, Ahmet Düverioğlu 12
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