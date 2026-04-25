Anadolu Efes, evinde hata yapmadı

Anadolu Efes, evinde hata yapmadı

25.04.2026 16:51:00
AA
Anadolu Efes, evinde hata yapmadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Türk Telekom'u 101-91 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Türk Telekom'u 101-91 yendi.

Bu sonuçla Anadolu Efes 18. galibiyetini elde etti. Ankara temsilcisi ise 9. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Yener Yılmaz, Özge Şentürk Bayraktar, Tolga Akkuşoğlu

Anadolu Efes: Larkin 18, Loyd 13, Dozier 16, Poirier 20, Ercan Osmani 10, Beaubois 3, Şehmus Hazer 11, Smits 2, Erkan Yılmaz 2, Jones 6

Türk Telekom: Smith 31, Trifunovic 12, Doğuş Özdemiroğlu 13, Simonovic 4, Alexander 2, Allman 12, Berkan Durmaz 8, Emircan Koşut, Ata Kahraman, Usher 2, Bankston 7

1. Periyot: 29-31

Devre: 55-48

3. Periyot: 79-67

Beş faulle çıkan: 38.12 Poirier (Anadolu Efes)

