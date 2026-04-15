EuroLeague'den Anadolu Efes'e ceza!

EuroLeague'den Anadolu Efes'e ceza!

15.04.2026 22:40:00
EuroLeague'den Anadolu Efes'e ceza!

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Yönetimi tarafından para cezası ile cezalandırıldı.

Basketbol EuroLeague, maaş bütçe sınırını aşan Anadolu Efes'e para cezası verdi.

EuroLeague'in açıklamasında Anadolu Efes'e "Temel Ücret Seviyesi'ni" aşması nedeniyle 1 milyon 71 bin 676 Euro para cezası verildiğini duyurdu.

En yüksek ceza 3 milyon 65 bin 691 Euro ile Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'a verildiği aktarılan açıklamada İsrail takımı Hapoel IBI Tel Aviv'in 998 bin 27 Euro ve diğer Yunanistan temsilcisi Olympiacos'un ise 303 bin 290 bin Euro ödeyeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Temel ücret seviyesini aşmanın toplam tazminatı olan 5 milyon 438 bin 684 Euro, belirlenen seviyelere uyan 15 kulübe eşit dağıtılacak ve kulüp başına 362 bin 579 Euro düşecektir" ifadelerine yer verildi.

Arda Güler'den Real Madrid tarihine geçen gol! UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşan Real Madrid'de milli oyuncu Arda Güler, tarihi bir gole imza attı.
Gençlerbirliği maçı öncesi Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi! Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Galatasaray'da Nijeryalı oyuncu Victor Osimhen'in son durumu belli oldu.
Türk Telekom'dan 6 maçlık galibiyet serisi! Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta erteleme maçında kendi evinde ağırladığı Safiport Erokspor'u 93-84 mağlup etti.