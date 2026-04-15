EuroLeague'den Anadolu Efes'e ceza!

Basketbol EuroLeague, maaş bütçe sınırını aşan Anadolu Efes'e para cezası verdi.

EuroLeague'in açıklamasında Anadolu Efes'e "Temel Ücret Seviyesi'ni" aşması nedeniyle 1 milyon 71 bin 676 Euro para cezası verildiğini duyurdu.

En yüksek ceza 3 milyon 65 bin 691 Euro ile Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'a verildiği aktarılan açıklamada İsrail takımı Hapoel IBI Tel Aviv'in 998 bin 27 Euro ve diğer Yunanistan temsilcisi Olympiacos'un ise 303 bin 290 bin Euro ödeyeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Temel ücret seviyesini aşmanın toplam tazminatı olan 5 milyon 438 bin 684 Euro, belirlenen seviyelere uyan 15 kulübe eşit dağıtılacak ve kulüp başına 362 bin 579 Euro düşecektir" ifadelerine yer verildi.