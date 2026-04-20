Anadolu Efes deplasmanda Galatasaray MCT Technic'i devirdi!

20.04.2026 21:15:00
Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray MCT Technic'i 87-80 yendi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Uğur Akyıldız

Galatasaray MCT Technic: Robinson, Rıdvan Öncel, Palmer 6, Gillespie 15, White 11, McCollum 21, Can Korkmaz 3, Meeks 8, Buğrahan Tuncer 14, Muhsin Yaşar 2

Anadolu Efes: Larkin 11, Loyd 21, Dozier 7, Poirie 12, Ercan Osmani 6, Beaubois 5, Şehmus Hazer 13, Dessert 10, Erkan Yılmaz 2, Smits, Mutaf

1. Periyot: 15-25

Devre: 41-43

3. Periyot: 63-62

