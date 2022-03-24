Anadolu Efes evinde mağlup! Anadolu Efes 77-83 AX Armani Exchange Milan
Turkish Airlines EuroLeague'in 32'nci haftasında Anadolu Efes, AX Armani Exchange Milan'a 83-77 mağlup oldu.
THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında oynanan maçta Anadolu Efes, ikinci yarıda iyi mücadele eden İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'a 83-77 yenildi.
Dışarıdan etkili başlayan Anadolu Efes, Dunston'ın 3 sayılık basketiyle 3. dakikada 8-2 üstünlük yakaladı. İlk 10 dakika içinde 9 adet üç sayılık basketin 7'sini sayıya çeviren ev sahibi ekip, son dakika içinde farkı 11 sayıya (30-19) çıkarırken, çeyreği de 30-21 önde tamamladı.
Maçın 2. periyoduna tutuk başlayan Anadolu Efes, Rodriguez'in üç sayılık basketiyle farkın 4 sayıya (30-26) inmesine engel olamadı. Alan savunması karşısında dışarıdan sayı üretmeye devam eden lacivert-beyazlı takım, Larkin ve Dunston ile sayılar bularak ilk yarı sonunda 15 sayı üstünlük kurdu: 51-36.
Anadolu Efes ikinci yarının ilk 10 dakikasında organize olmakta zorlandı. Rakibin alan savunması karşısında boyalı alanda şut şansı bulamayan lacivert-beyazlı ekip, dışarıdan da zorlama şutlara yöneldi. 4 dakikada 7-0'lık seri yakalayan Armani Milan karşısında Anadolu Efes, 8 dakikada 3 sayı üretebildi. Lacivert-beyazlı ekip, Micic ile ritmini yakalamaya çalıştıysa Ricci'nin üç sayılık basketiyle 29. dakikada 60-60 beraberliği yakalayan Armani Milan, 3. periyot sonunda 62-61 üstünlük yakaladı.
Son periyotta seyirci desteğini arkasına alan ve Micic'in üç sayılık basketiyle başlayan Anadolu Efes, 32. dakikada 64-62 ile skoru lehine çevirdi. Maçın 35. dakikası da 70-69 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle geçildi. İlk yarıdaki temposunu yakalamakta zorlanan, dış atışlarda yüzdesi giderek düşen lacivert-beyazlı ekip, faul atışlarını da kaçırınca sahadan 83-77 mağlup ayrıldı.
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