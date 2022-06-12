Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu karşısında seriyi 2-1'e getirdi

12 Haziran 2022 Pazar, 10:34

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko'yu mağlup ederek seriyi dördüncü maça taşıdı. Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin, karşılaşmada kaydettiği 37 sayı ile galibiyetin mimarı oldu.

İlk periyotta iki takımda dış atışlardan sayılar buldu. Fenerbahçe Beko 3 sayı çizgisinden 4 isabet bulurken, Anadolu Efes’in rakibine yanıtı gecikmedi ve 7 üç sayı isabeti bulduğu ilk periyodu 31-25 üstün kapattı.

İkinci periyotta Fenerbahçe Beko bulduğu sayılarla 16’ncı dakikada skor üstünlüğünü ele geçirdi: 37-38. Guduric ve Melih Mahmutoğlu’nun bulduğu sayılara Micic ve Larkin ile karşılık veren Anadolu Efes, ilk yarıyı 52-50 önde tamamladı.

Üçüncü periyoda etkili başlayan Anadolu Efes, Larkin’in üstü üste kaydettiği sayılarla 24’üncü dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 63-53. Fenerbahçe Beko, art arda bulduğu sayılarla aradaki farkı azaltmasına karşın Anadolu Efes, final periyoduna 76-69 üstün girdi.

Dördüncü periyotta lacivert-beyazlı ekip, Larkin’in üst üste kazandırdığı basketlerle 34’üncü dakikada farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 92-76. Aradaki farkın kapanmasına izin vermeyen Anadolu Efes, mücadeleden 103-92 galip ayrıldı.

SARI-LACİVERTLİ YÖNETİCİLER YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçe Beko’nun Anadolu Efes ile oynadığı serinin üçüncü maçında sarı-lacivertli yöneticiler takımı yalnız bırakmadı. Fenerbahçe’de Özgür Özaktaç, Kemal Danabaş, Burak Kızılhan, Ahmet Ketenci ve Sertaç Komsuoğlu mücadeleyi Sinan Erdem Spor Salonu’nda takip etti.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Hüseyin Çelik

ANADOLU EFES: Larkin 37, Micic 29, Bryant 10, Singleton 5, Pleiss 15, Dunston 4, Buğrahan Tuncer 3, Erten Gazi, Yiğitcan Saybir

FENERBAHÇE BEKO: De Colo 13, Henry 21, Tarık Biberovic 3, Vesely 12, Booker 11, İsmet Akpınar, Şehmus Hazer 6, Guduric 14, Metecan Birsen 7, Ahmet Düvelioğlu 2, Melih Mahmutoğlu 3

1’İNCİ PERİYOT: 31-25

İLK YARI: 52-50

3’ÜNCÜ PERİYOT: 76-69

