Anadolu Efes Fransız yıldız Vincent Poirier'i resmen açıkladı!

Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes 30 yaşındaki Fransız oyuncu Vincent Poirier'i renklerine bağladığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2024 - 15:18
Anadolu Efes Fransız yıldız Vincent Poirier'i resmen açıkladı!
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Önceki sezon EuroLeague'de istediği performansı sergileyemeyen ve yapılanmaya giden Anadolu Efes yeni transferini açıkladı.

Anadolu Efes resmi sitesinden yaptığı açıklamada Vincent Poirier ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Anadolu Efes'in açıklaması şu şekilde:

"Fransız pivot Vincent Poirier ile 3 sezonluk sözleşme imzaladık!

Welcome Vincent!

BenimYerimBurası"

37 MAÇTA FORMA GİYDİ

Önceki sezon Real Madrid formasıyla EuroLeague'de 37 resmi maça çıkan Vincent Poirier bu karşılaşmalarda 9 sayı, 5.3 ribaund ve 1.5 blok ortalamaları tutturdu.


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