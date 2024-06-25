Anadolu Efes Fransız yıldız Vincent Poirier'i resmen açıkladı!
Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes 30 yaşındaki Fransız oyuncu Vincent Poirier'i renklerine bağladığını duyurdu.
Önceki sezon EuroLeague'de istediği performansı sergileyemeyen ve yapılanmaya giden Anadolu Efes yeni transferini açıkladı.
Anadolu Efes resmi sitesinden yaptığı açıklamada Vincent Poirier ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Anadolu Efes'in açıklaması şu şekilde:
"Fransız pivot Vincent Poirier ile 3 sezonluk sözleşme imzaladık!
Welcome Vincent!
BenimYerimBurası"
37 MAÇTA FORMA GİYDİ
Önceki sezon Real Madrid formasıyla EuroLeague'de 37 resmi maça çıkan Vincent Poirier bu karşılaşmalarda 9 sayı, 5.3 ribaund ve 1.5 blok ortalamaları tutturdu.
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