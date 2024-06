Anadolu Efes'te yol ayrımı! Resmen açıklandı...

Yayınlanma: 20.06.2024 - 15:28

Güncelleme: 20.06.2024 - 15:28

Gelecek sezon THY EuroLeague ve ligde yeniden zirve mücadelesi vermek isteyen Anadolu Efes'te yıldız basketbolcu Will Clyburn ile yolların ayrıldığı resmen açıklandı.

Anadolu Efes'ten yapılan açıklama şu şekilde:

"2022-23 sezonu başında takımımıza katılan Will Clyburn ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Takımımızda iki yıl görev yapan Will Clyburn, Anadolu Efes forması ile bir Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu ve bir Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı. Will Clyburn'e takımımıza katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz."