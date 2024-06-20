Anadolu Efes'te yol ayrımı! Resmen açıklandı...

Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes, 34 yaşındaki ABD'li oyuncu Will Clyburn ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.06.2024 - 15:28
Anadolu Efes'te yol ayrımı! Resmen açıklandı...
Abone Ol google-news

Gelecek sezon THY EuroLeague ve ligde yeniden zirve mücadelesi vermek isteyen Anadolu Efes'te yıldız basketbolcu Will Clyburn ile yolların ayrıldığı resmen açıklandı.

Anadolu Efes'ten yapılan açıklama şu şekilde:

"2022-23 sezonu başında takımımıza katılan Will Clyburn ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Takımımızda iki yıl görev yapan Will Clyburn, Anadolu Efes forması ile bir Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu ve bir Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı. Will Clyburn'e takımımıza katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz."


Will Clyburn haberleri anadolu efes haberleri euroleague haberleri Basketbol Süper Ligi haberleri

İlgili Haberler

Anadolu Efes, Alman basketbolcu Tibor Pleiss'a veda etti

Anadolu Efes, Alman basketbolcu Tibor Pleiss'a veda etti
Anadolu Efes ilk transferini açıkladı

Anadolu Efes ilk transferini açıkladı
Anadolu Efes'i mağlup etti: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe!

Anadolu Efes'i mağlup etti: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler