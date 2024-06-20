Anadolu Efes'te yol ayrımı! Resmen açıklandı...
Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes, 34 yaşındaki ABD'li oyuncu Will Clyburn ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Gelecek sezon THY EuroLeague ve ligde yeniden zirve mücadelesi vermek isteyen Anadolu Efes'te yıldız basketbolcu Will Clyburn ile yolların ayrıldığı resmen açıklandı.
Anadolu Efes'ten yapılan açıklama şu şekilde:
"2022-23 sezonu başında takımımıza katılan Will Clyburn ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Takımımızda iki yıl görev yapan Will Clyburn, Anadolu Efes forması ile bir Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu ve bir Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı. Will Clyburn'e takımımıza katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz."
Spor Haberleri
- Leicester City'nin yeni hocası belli oldu!
- Guti'den Arda Güler açıklaması!
- Anadolu Efes'te ayrılık resmen açıklandı!
- Alperen Acet Slovakya'da birinci oldu!
- Ertuğrul Doğan'dan Abdullah Avcı açıklaması!
- TFF yabancı oyuncu için ödenecek fon payını açıkladı!
- Mourinho'nun teknik ekibi belli oldu!
- Altıntop'tan İrfan Can ve İsmail yanıtı!
- Jose Mourinho'dan paylaşım!
- Mauro Icardi'den Messi itirafı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Bora'dan İbrahim Tatlıses'e cevap
- OYAK’ta neler oluyor!
- 'Sana bu iftiranı yedireceğim!'
- Eylem Tok’un ehliyetsiz oğlu hakim karşısına çıkacak
- Laik Cumhuriyeti hatırlattı...
- Abdülkerim Bardakcı'dan Arda Güler sözleri
- 'Durgunluğu formsuzluğuna bağlandı ama...'
- Üç kardeş hayatını kaybetti
- Toni Kroos tarihe geçti
- Galatasaray'da Batshuayi gelişmesi