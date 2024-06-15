Anadolu Efes ilk transferini açıkladı
Anadolu Efes, Letonyalı Rolands Smits'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Anadolu Efes Basketbol Takımı, Letonyalı uzun forvet Rolands Smits'i transfer etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Smits, son iki sezonda Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ta forma giydi.
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