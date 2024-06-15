Anadolu Efes ilk transferini açıkladı

Anadolu Efes, Letonyalı Rolands Smits'i kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.06.2024 - 16:36
Anadolu Efes ilk transferini açıkladı
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, Letonyalı uzun forvet Rolands Smits'i transfer etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Smits, son iki sezonda Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ta forma giydi.


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