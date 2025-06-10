Anadolu Efes ile Beşiktaş Fibabanka, serinin 3. maçında karşı karşıya!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka'yı ağırlayacak.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanaacak mücadele, 20:30'da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 5'ten canlı yayınlanacak.

1-1 EŞİTLİK VAR

Serinin ilk maçında Anadolu Efes, deplasmanda Beşiktaş Fibabanka'yı 90-87 mağlup etti ve 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı da Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynandı. Bu kez Siyah-Beyazlılar mücadeleden 97-70 galip ayrıldı ve seriyi 1-1'e getirdi.

4. MAÇ PERŞEMBE GÜNÜ

Şu anda 1-1 eşitliğin bulunduğu Anadolu Efes - Beşiktaş Fibabanka serisinin 4. maçı da Anadaolu Efes'in ev sahipliğinde 12 Haziran Perşembe günü oynanacak.

5. MAÇ (GEREKİRSE) CUMARTESİ GÜNÜ

Seride 2-2 eşitlik sağlanması halinde 5. maç, 14 Haziran Cumartesi günü Beşiktaş Fibabanka'nın ev sahipliğinde oynanacak.

FİNALDE RAKİP FENERBAHÇE

Seride 3 galibiyete ulaşan takım, finalde Bahçeşehir Koleji'ni 3-0'lık seri ile eleyen Fenerbahçe Beko ile şampiyonluk mücadelesi verecek.



