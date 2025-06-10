Cumhuriyet Gazetesi Logo
Anadolu Efes ile Beşiktaş Fibabanka, serinin 3. maçında karşı karşıya!

Anadolu Efes ile Beşiktaş Fibabanka, serinin 3. maçında karşı karşıya!

10.06.2025 12:04:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Anadolu Efes ile Beşiktaş Fibabanka, serinin 3. maçında karşı karşıya!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka'yı konuk edecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka'yı ağırlayacak.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanaacak mücadele, 20:30'da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 5'ten canlı yayınlanacak.

1-1 EŞİTLİK VAR

Serinin ilk maçında Anadolu Efes, deplasmanda Beşiktaş Fibabanka'yı 90-87 mağlup etti ve 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı da Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynandı. Bu kez Siyah-Beyazlılar mücadeleden 97-70 galip ayrıldı ve seriyi 1-1'e getirdi.

4. MAÇ PERŞEMBE GÜNÜ

Şu anda 1-1 eşitliğin bulunduğu Anadolu Efes - Beşiktaş Fibabanka serisinin 4. maçı da Anadaolu Efes'in ev sahipliğinde 12 Haziran Perşembe günü oynanacak.

5. MAÇ (GEREKİRSE) CUMARTESİ GÜNÜ

Seride 2-2 eşitlik sağlanması halinde 5. maç, 14 Haziran Cumartesi günü Beşiktaş Fibabanka'nın ev sahipliğinde oynanacak.

FİNALDE RAKİP FENERBAHÇE

Seride 3 galibiyete ulaşan takım, finalde Bahçeşehir Koleji'ni 3-0'lık seri ile eleyen Fenerbahçe Beko ile şampiyonluk mücadelesi verecek.


İlgili Konular: #anadolu efes #Beşiktaş Fibabanka

İlgili Haberler

Menajerler tarafından önerilmişti: Beşiktaş'tan Granit Xhaka'ya veto!
Menajerler tarafından önerilmişti: Beşiktaş'tan Granit Xhaka'ya veto! Beşiktaş'ın menajerler tarafından önerilen Granit Xhaka'yı maliyeti nedeniyle veto ettiği iddia edildi.
Simon Banza için Galatasaray ve Beşiktaş iddiası!
Simon Banza için Galatasaray ve Beşiktaş iddiası! Galatasaray ve Beşiktaş, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Simon Banza için teklif yapmaya hazırlanıyor.
İtalyan gazeteci duyurdu... Beşiktaş'tan Noah Okafor hamlesi!
İtalyan gazeteci duyurdu... Beşiktaş'tan Noah Okafor hamlesi! Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Milan forması giyen İsviçreli Noah Okafor için girişimde bulunduğu iddia edildi.