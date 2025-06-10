Menajerler tarafından önerilmişti: Beşiktaş'tan Granit Xhaka'ya veto!

Bayer Leverkusen forması giyen ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Granit Xhaka, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.

BeIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş'a Granit Xhaka önerildi ancak İsviçreli oyuncunun yıllık maliyeti 13-15 milyon Euro'ya ulaştığı için siyah-beyazlılar bu teklifi değerlendirme aşamasında reddetti.

SEZON PERFORMANSI

Bayer Leverkusen forması altında geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Granit Xhaka, 2 gol attı ve 7 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen 32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusunun Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



