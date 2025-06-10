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Menajerler tarafından önerilmişti: Beşiktaş'tan Granit Xhaka'ya veto!

Menajerler tarafından önerilmişti: Beşiktaş'tan Granit Xhaka'ya veto!

10.06.2025 11:16:00
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Cumhuriyet Spor
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Menajerler tarafından önerilmişti: Beşiktaş'tan Granit Xhaka'ya veto!

Beşiktaş'ın menajerler tarafından önerilen Granit Xhaka'yı maliyeti nedeniyle veto ettiği iddia edildi.

Bayer Leverkusen forması giyen ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Granit Xhaka, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.

BeIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş'a Granit Xhaka önerildi ancak İsviçreli oyuncunun yıllık maliyeti 13-15 milyon Euro'ya ulaştığı için siyah-beyazlılar bu teklifi değerlendirme aşamasında reddetti.

SEZON PERFORMANSI

Bayer Leverkusen forması altında geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Granit Xhaka, 2 gol attı ve 7 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen 32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusunun Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.


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