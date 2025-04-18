Euroleague'de sezonun en iyi beşinde Fenerbahçe'den tek isim!

Fenerbahçe'nin yıldızı Nigel Hayes-Davis, THY EuroLeague'de üst üste ikinci kez "All-EuroLeague First Team"e seçildi.

Euroleague'de sezonun en iyi beşinde Fenerbahçe'den tek isim!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.04.2025 - 13:51

THY EuroLeague'de 2024/25 sezonunun All-EuroLeague Birinci Takımı açıklandı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Nigel Hayes-Davis, bu prestijli listede yer alarak üst üste ikinci kez bu onuru yaşayan oyuncular arasında yer aldı.

Hayes-Davis'in yanı sıra, Panathinaikos formasıyla dikkat çeken Kendrick Nunn, Paris Basket'ten TJ Shorts, Bayern Münih'ten Carsen Edwards ve Olympiakos'tan Sasha Vezenkov da en iyi beşe seçilen isimler oldu.


Etiketler: #thy euroleague #Nigel Hayes-Davis #fenerbahçe

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