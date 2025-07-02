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Anadolu Efes'in yeni başantrenörü resmen duyuruldu!

Anadolu Efes'in yeni başantrenörü resmen duyuruldu!

2.07.2025 14:56:00
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Cumhuriyet Spor
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Anadolu Efes'in yeni başantrenörü resmen duyuruldu!

Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes, Luca Banchi'den ayrılan başantrenörlük görevine 53 yaşındaki Igor Kokoskov'un getirildiğini açıkladı.

Luca Banchi ile yollarını ayıran Anadolu Efes, başantrenörlük görevine Igor Kokoskov'un getirildiğini duyurdu.

Lacivert-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Igor Kokoškov ile Başantenörlük görevi için 3 sezonluk sözleşme imzaladık. Uzun yıllardır Avrupa'da ve NBA'de başarılı şekilde kariyerini sürdüren Sayın Kokoškov, Slovenya Milli Takımı ile 2017 yılında Avrupa şampiyonluğu da yaşamıştı " ifadeleri kullanıldı.

IGOR KOKOSKOV KİMDİR?

Son olarak NBA ekibi Atlanta Hawks'ta yardımcı antrenörlük görevini sürdüren Igor Kokoskov kariyerinde daha önce Los Angeles Clippers, Detroit Pistons, Sırbistan-Karadağ Milli Takımı, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Orlando Magic ve Utah Jazz'da da yardımcı antrenörlük yapmıştı.

2018-19 sezonunda Phoenix Suns'ta başantrenörlük yapan Sırp çalıştırıcı, 2019-20 sezonunda ise Sacramento Kings ile yardımcı antrenörlük görevine geri dönmüştü.

Igor Kokoskov 2020 yazında Fenerbahçe Beko'nun başına geçmiş ve sarı-lacivertli kulüpte 1 sezon başantrenörlük görevini üstlenmişti. Fenerbahçe Beko, Kokoskov yönetiminde EuroLeague'de normal sezonu 7. sırada tamamlamış ve çeyrek finalde CSKA Moskova'ya elenmişti. Basketbol Süper Ligi'nde ise normal sezonu 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, adını finale yazdırmış ancak Anadolu Efes 3-0'lık seriyle şampiyon olmuştu.

Fenerbahçe Beko'nun ardından yardımcı antrenör olarak NBA'e dönen 53 yaşındaki Kokoskov, 2021-22 sezonunda Dallas Mavericks'te 2022-23 sezonunda ise Brooklyn Nets'te görev yapmıştı.

Öte yandan Kokoskov, kariyerinde daha önce Gürcistan Milli Takımı, Slovenya Milli Takımı ve Sırbistan Milli Takımı'nda da başantrenörlük yapmıştı.

İlgili Konular: #anadolu efes #Basketbol Süper Ligi #Luca Banchi

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