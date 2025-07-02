Anadolu Efes'in yeni başantrenörü resmen duyuruldu!

Luca Banchi ile yollarını ayıran Anadolu Efes, başantrenörlük görevine Igor Kokoskov'un getirildiğini duyurdu.

Lacivert-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Igor Kokoškov ile Başantenörlük görevi için 3 sezonluk sözleşme imzaladık. Uzun yıllardır Avrupa'da ve NBA'de başarılı şekilde kariyerini sürdüren Sayın Kokoškov, Slovenya Milli Takımı ile 2017 yılında Avrupa şampiyonluğu da yaşamıştı " ifadeleri kullanıldı.

IGOR KOKOSKOV KİMDİR?

Son olarak NBA ekibi Atlanta Hawks'ta yardımcı antrenörlük görevini sürdüren Igor Kokoskov kariyerinde daha önce Los Angeles Clippers, Detroit Pistons, Sırbistan-Karadağ Milli Takımı, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Orlando Magic ve Utah Jazz'da da yardımcı antrenörlük yapmıştı.

2018-19 sezonunda Phoenix Suns'ta başantrenörlük yapan Sırp çalıştırıcı, 2019-20 sezonunda ise Sacramento Kings ile yardımcı antrenörlük görevine geri dönmüştü.

Igor Kokoskov 2020 yazında Fenerbahçe Beko'nun başına geçmiş ve sarı-lacivertli kulüpte 1 sezon başantrenörlük görevini üstlenmişti. Fenerbahçe Beko, Kokoskov yönetiminde EuroLeague'de normal sezonu 7. sırada tamamlamış ve çeyrek finalde CSKA Moskova'ya elenmişti. Basketbol Süper Ligi'nde ise normal sezonu 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, adını finale yazdırmış ancak Anadolu Efes 3-0'lık seriyle şampiyon olmuştu.

Fenerbahçe Beko'nun ardından yardımcı antrenör olarak NBA'e dönen 53 yaşındaki Kokoskov, 2021-22 sezonunda Dallas Mavericks'te 2022-23 sezonunda ise Brooklyn Nets'te görev yapmıştı.

Öte yandan Kokoskov, kariyerinde daha önce Gürcistan Milli Takımı, Slovenya Milli Takımı ve Sırbistan Milli Takımı'nda da başantrenörlük yapmıştı.