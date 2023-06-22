Anadolu Efes'ten Elijah Bryant'a yeni sözleşme!
Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes, ABD'li oyuncusu Elijah Bryant ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Gelecek sezon için kadro kurma çaılşmalarına başlayan Anadolu Efes iç transferde mutlu sona ulaştı.
Başantrenör olarak takımın başına Erdem Can'ı getiren Anadolu Efes, ABD'li yıldız oyuncusu Elijah Bryant ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Elijah Bryant
ANADOLU EFES'TEN ELIJAH BRYANT AÇIKLAMASI
Anadolu Efes, Elijah Bryant ile sözleşme uzatıldığını şu ifadeler ile duyurdu:
"2021-22 sezonu başında takımımıza katılan Elijah Bryant ile iki yıllık sözleşme uzattık. Elijah Bryant, 2024-25 sezonu sonuna kadar takımımızda forma giymeye devam edecek.
Elijah Bryant, 2022-23 sezonunda Euroleague'de 34 karşılaşmada 22:41 dakika süre alarak maç başına 8,5 sayı, 4,1 ribaunt ve 1,5 asist ortalamaları ile mücadele etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 26 maça çıkan Elijah, maç başına 27:53 dakika süre alarak 14,0 sayı, 4,8 ribaunt ve 3,4 asist ortalamaları yakaladı."
2 SEZONDA 4 KUPA
Elijah Bryant, Anadolu Efes'te geçirdiği 2 sezonda bir EuroLeague şampiyonluğu, bir Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, bir Cumhurbaşkanlığı Kupası ve bir Türkiye Kupası sevinci yaşadı. ABD'li baskettbolcu 2 sezonda 4 kupa kazanmış oldu.
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