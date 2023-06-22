Anadolu Efes'ten Elijah Bryant'a yeni sözleşme!

Yayınlanma: 22.06.2023 - 12:29

Güncelleme: 22.06.2023 - 12:29

Gelecek sezon için kadro kurma çaılşmalarına başlayan Anadolu Efes iç transferde mutlu sona ulaştı.

Başantrenör olarak takımın başına Erdem Can'ı getiren Anadolu Efes, ABD'li yıldız oyuncusu Elijah Bryant ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Elijah Bryant

ANADOLU EFES'TEN ELIJAH BRYANT AÇIKLAMASI

Anadolu Efes, Elijah Bryant ile sözleşme uzatıldığını şu ifadeler ile duyurdu:

"2021-22 sezonu başında takımımıza katılan Elijah Bryant ile iki yıllık sözleşme uzattık. Elijah Bryant, 2024-25 sezonu sonuna kadar takımımızda forma giymeye devam edecek.

Elijah Bryant, 2022-23 sezonunda Euroleague'de 34 karşılaşmada 22:41 dakika süre alarak maç başına 8,5 sayı, 4,1 ribaunt ve 1,5 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 26 maça çıkan Elijah, maç başına 27:53 dakika süre alarak 14,0 sayı, 4,8 ribaunt ve 3,4 asist ortalamaları yakaladı."

2 SEZONDA 4 KUPA

Elijah Bryant, Anadolu Efes'te geçirdiği 2 sezonda bir EuroLeague şampiyonluğu, bir Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, bir Cumhurbaşkanlığı Kupası ve bir Türkiye Kupası sevinci yaşadı. ABD'li baskettbolcu 2 sezonda 4 kupa kazanmış oldu.