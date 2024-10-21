Anadolu Efes kendi evinde galibiyete uzandı!
Anadolu Efes, basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında kendi evinde ağırladığı Darüşşafaka Lassa'yı 95-72 yendi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yı 95-72 mağlup etti.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Emin Moğulkoç, Polat Parlak, Duhan Köyiçi
Anadolu Efes: Nwora 19, Bryant 12, Thompson 9, Poirier 8, Ercan Osmani 11, Rıdvan Öncel 1, Smits 14, Johnson 10, Doğuş Özdemiroğlu 4, Burak Can Yıldızlı 2, Erkan Yılmaz, Willis 5
Darüşşafaka Lassa: Enes Berkay Taşkıran 6, Moore 13, Tinkle 15, Gach 2, Ege Demir 11, Tarık Sezgün 1, Tolga Kay 2, Appleby 22, Yiğit Onan
1. periyot: 23-19
Devre: 44-42
3. periyot: 72-62
Etiketler: #anadolu efes #Darüşşafaka Lassa #Basketbol Süper Ligi
Spor Haberleri
- Şampiyon Toprak Razgatlıoğlu, yurda döndü!
- Rizespor deplasmanda 3 puana ulaştı!
- Beşiktaş'tan Yunus Akgün hamlesi!
- Anadolu Efes, Darüşşafaka'ya şans tanımadı!
- Neymar geri döndü: 9 gollü düelloda kazanan Al Hilal!
- Beşiktaş'tan yabancı hakem açıklaması!
- İtalya'dan Beşiktaş'a ödül!
- İspanyol hocadan Bayer Leverkusen kararı!
- Milli takım hocasından Galatasaray açıklaması!
- Milli kaleciden Beşiktaş'a kötü haber!
En Çok Okunan Haberler
-
- FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
- 'İvedilikle gözaltına alınması lazım'
- Bir numaralı sanık belli oldu
- Canlı yayında Gülen'e rahmet okudu
- Özgür Özel'den ilk 4 madde çıkışı...
- FETÖ'de bundan sonra ne olacak?
- Hepiniz bal gibi biliyordunuz!
- Ankara'dan ilk 'Gülen' açıklaması
- Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya 'öpüşme' soruşturması
- İlhan İrem'in Gülen'e yazdığı yazı gündemde