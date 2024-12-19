Anadolu Efes, Kızılyıldız'ı farklı mağlup etti!
Anadolu Efes, THY Eurolague'in 16. haftasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 89-67 mağlup etti ve 9. galibiyetini aldı.
THY EuroLeague'in 16. haftasında Anadolu Efes, sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 89-67 mağlup etti.
Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 9. galibiyetini aldı. Kızılyıldız ise 8. yenilgisini yaşadı.
Kızılyıldız, Anadolu Efes'e sayı şansı tanımadığı ilk 4 dakikayı 8-0 önde geçti. Bryant'ın dış atışlarıyla skor üreten lacivert-beyazlılar karşısında pota altını etkili kullanan Sırbistan ekibi, 3 sayı çizgisinin gerisinden 4 basketle yüzde 100 isabet yakaladığı ilk periyodu 25-14 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte savunmasını sertleştiren ve Oturu'nun pota altındaki sayılarıyla toparlanan Anadolu Efes, 18. dakikada farkı 1'e çekti: 34-35. Kalan bölümde Bolomboy ve Dobric'in basketlerine engel olmayan lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına 36-42 geride gitti.
Müsabakanın üçüncü periyodunda iki takım da karşılıklı sayılar bulurken, Kızılyıldız 25. dakikayı 49-45 üstün geçti. Anadolu Efes, Bryant'ın 26. dakikada kaydettiği 3 sayılık basketle skoru ilk kez lehine çevirdi: 50-49. Lacivert-beyazlılar, kalan bölümde Ercan Osmani'nin kaydettiği 9 sayıyla son çeyreğe 59-57 önde girdi.
Dördüncü ve son periyoda 13-0'lık seriyle çok iyi başlayan Anadolu Efes, 34. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı: 72-57. Kalan bölümde farkı açan lacivert-beyazlılar, sahadan 89-67 galip ayrıldı.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Ioannis Foufis (Yunanistan), Sergio Silva (Portekiz)
Anadolu Efes: Thompson 8, Bryant 17, Nwora 3, Ercan Osmani 13, Poirier 2, Larkin 4, Beaubois 11, Smits 12, Johnson 2, Oturu 17
Kızılyıldız: Miller-McIntyre 10, Dobric 8, Petrusev 15, Kalinic 6, Bolomboy 5, Canaan, Mitrovic 8, Daum, Giedraitis 3, Nedovic 5, Yago 7
1. Periyot: 14-25
Devre: 36-42
3. Periyot: 59-57
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