Anadolu Efes kupaya uzanan takım oldu
Basketbol Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko takımları kozlarını paylaştı.
Bitci Basketbol Türkiye Kupası'nın finalinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 86-72 yenerek, şampiyon oldu.
Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Pierre, Ahmet Düverioğlu ve Booker ile etkili olan Fenerbahçe Beko 5. dakikada rakibine 8-3 üstünlük sağladı. Sarı-lacivertlilerin bu başlangıcına özellikle Moerman ve Micic'in hem dış atışları hem de sabırlı set hücumlarıyla karşılık veren Anadolu Efes, çeyreği 16-14 önde bitirdi.
İkinci çeyreğe hızlı başlayarak özellikle uzun oyuncusu Pleiss'i hem pota altında hem de dış atışlarda iyi kullanan Anadolu Efes, 14-0'lık seri yakalayarak, farkı bir anda çift hanelere taşıdı: 14-25. Benchten gelen Beaubois ve diğer oyuncularından bu çeyrek genelinde yüksek yüzdeyle isabetli atışlar bulan Anadolu Efes, soyunma odasına 41-27 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte açılan farkla beraber oyun kontrolünü eline alan rakibine Fenerbahçe Beko, Booker, Starks ve Guduric ile karşılık vermeye çalışsa da Micic ve Larkin gibi kozlarını iyi kullanan Anadolu Efes, bu çeyrekte de iyi oyunu sürdürdü ve final periyoduna skor avantajıyla girdi: 49-62.
Fenerbahçe Beko, son çeyrekte bir türlü geri dönüş için reaksiyon gösteremedi. Çeyrek genelinde farkı genelde çift hanelerde tutan Anadolu Efes, parkeden de 86-72 galip ayrılmayı bildi.
Anadolu Efes, bu sonuçla 12. kez kupanın sahibi oldu.
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