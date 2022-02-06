Galatasaray Nef-Anadolu Efes mücadelesi nefesleri kesti
Anadolu Efes ile Galatasaray Nef, ING Basketbol Ligi'nin 20. haftasında karşı karşıya gelirken mücadele sonunda taraftarlar yönetimi istifaya davet etti.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Anadolu Efes ile Galatasaray Nef karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, Larkin'in dış atışlarda kaydettiği basketlerle 4. dakikada 14-7 öne geçti. İki takımın da hızlı hücumlarla skor ürettiği ilk periyodu lacivert-beyazlılar 28-22 önde bitirdi.
İkinci periyotta Galatasaray Nef, Trimble ve Kravish ile sayı üretirken, rakibine Micic, Simon ve Yiğincan Saybir ile karşılık veren Anadolu Efes, soyunma odasına 49-46 önde gitti.
Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Galatasaray Nef, Dee Bost ve Trimble'nin basketleriyle 25. dakikada farkı bir sayıya (61-62) indirdi. Beaubois ile üst üste bulduğu üçlüklerle tekrar oyuna ağırlığını koyan Anadolu Efes, Micic'in de verdiği katkıyla son çeyreğe 80-74 önde girdi.
Son periyoda etkili mücadelesini taşıyan Anadolu Efes, Micic, Moerman ve Larkin'in basketiyle 36. dakikada farkı 11 sayıya (84-95) çıkardı. Kalan sürede Larkin'in üç sayılık basketleriyle farkı daha da açan Anadolu Efes, salondan 103-91 galip ayrıldı.
Ligde bir maç eksiği olan Anadolu Efes, 15. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Nef ise 8. kez mağlup oldu.
GALATASARAYLI TARAFTARLARDAN İSTİFA ÇAĞRISI
Karşılaşmayı salonda izleyen Galatasaraylı taraftarlar, kulüp başkanı Burak Elmas ve yönetimini istifaya davet etti.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Burak Elmas istifa", "Yönetim istifa", "Vasıfsız yönetim istemiyoruz" şeklinde tezahüratlarda bulundu.
Taraftarlar, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu aleyhine de tezahürat yaptı.
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