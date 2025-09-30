Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in ilk haftasında İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımı ile karşılaşacak.

ANADOLU EFES - MACCABİ TEL AVİV MAÇI SAAT KAÇTA?

Karadağ'ın Podgorica kendindeki Moraca Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 20.45'te başlayacak.

ANADOLU EFES - MACCABİ TEL AVİV MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak.

Anadolu Efes ile Maccabi Tel Aviv, Avrupa kupalarında bugüne kadar 39 kez karşılaşırken lacivert-beyazlı takım 22 galibiyet, 17 mağlubiyet yaşadı.

Lacivert-beyazlı takım, yeni başantrenörü Igor Kokoskov ve yenilenen kadrosuyla Maccabi Tel Aviv'i yenerek EuroLeague'de yeni sezona galibiyetle başlamayı hedefleyecek.

AVRUPA PERFORMANSI

EuroLeague'de 2025-2026 sezonu ilk maçında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 876. maçına çıkacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2021 ve 2022'de şampiyon olan lacivert-beyazlı ekip, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 875 karşılaşmanın 494'ünü kazandı, 381'inde ise mağlup oldu.

Türk temsilcisi, EuroLeague'de ise 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 627 maçta 337 galibiyet ve 290 yenilgi yaşadı.