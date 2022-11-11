Anadolu Efes, Madrid'de kayıp! Real Madrid Anadolu Efes: 94-85
THY Euroleague'de Anadolu Efes deplasmanda Real Madrid'in konuğu oldu. Sezona iyi başlayamayan lacivert-beyazlılar Madrid deplasmanında da mağlup oldu ve 7. maçlar sonunda 2 galibiyette kaldı.
THY Euroleague'in 7'nci haftasında Anadolu Efes deplasmanda Real Madrid'e 94-85 mağlup oldu.
İspanyol ekibi bu sonuçla 4'üncü galibiyetini elde ederken, Anadolu Efes parkeden 5'inci kez mağlup ayrıldı.
Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 25 sayıyla Anadolu Efes'ten Clyburn oldu.
ÇEYREK SONUÇLARI
1. PERİYOT
Real Madrid 26-19 Anadolu Efes
2. PERİYOT
Real Madrid 54-43 Anadolu Efes
3. PERİYOT
Real Madrid 69-63 Anadolu Efes
Video Haberler
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
- Görenler şoke oldu
- Pamuk ülkesinde bin liraya mont!
- 6'lı masada istifa resti
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'da katliam: 5 kişi ölü bulundu
- Son saha çalışmaları ne söylüyor?
- AKP'li isim istifa etti
- Şırnak'ta bir öğrencinin ağabeyleri öğretmeni darbetti
- Kılıçdaroğlu'nu tazminata mahkûm etti
- Uzmanından 'üçlü virüs' uyarısı: 'Tırmanış başladı'
- 'G20 zirvesinde duyuru yapacağız'
- Cihan Kolivar cezaevinden konuştu
- Hakimin sertifikası Erdoğan'dan!
- Ünlü isim polis merkezinde olay çıkardı, nezarete atıldı