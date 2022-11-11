Anadolu Efes, Madrid'de kayıp! Real Madrid Anadolu Efes: 94-85

THY Euroleague'de Anadolu Efes deplasmanda Real Madrid'in konuğu oldu. Sezona iyi başlayamayan lacivert-beyazlılar Madrid deplasmanında da mağlup oldu ve 7. maçlar sonunda 2 galibiyette kaldı.

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2022 Cuma, 09:05
Anadolu Efes, Madrid'de kayıp! Real Madrid Anadolu Efes: 94-85
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THY Euroleague'in 7'nci haftasında Anadolu Efes deplasmanda Real Madrid'e 94-85 mağlup oldu.

İspanyol ekibi bu sonuçla 4'üncü galibiyetini elde ederken, Anadolu Efes parkeden 5'inci kez mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 25 sayıyla Anadolu Efes'ten Clyburn oldu.

ÇEYREK SONUÇLARI

1. PERİYOT

Real Madrid 26-19 Anadolu Efes

2. PERİYOT

Real Madrid 54-43 Anadolu Efes

3. PERİYOT

Real Madrid 69-63 Anadolu Efes



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