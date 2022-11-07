Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'u konuk edecek. Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 13. haftada Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.
FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Sivasspor maçı 7 Kasım Pazartesi günü (bugün) saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Sivasspor maçı beIN Sports1'den naklen yayımlanacak.
Ligde oynadığı son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, haftaya 26 puanla lider giriyor. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Dünya Kupası öncesinde ligde kalan 2 maçında 6 puan almayı hedefliyor.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.
LİGDE 33. MAÇ
Bugün oynanacak maçla birlikte Fenerbahçe ve Sivasspor, Süper Lig'de 33. kez karşı karşıya gelecek.
Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 32 müsabakadan 17'sini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 8 mücadele ise berabere sonuçlandı.
Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 67 golüne, Sivasspor 43 golle karşılık verdi. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan her iki karşılaşma da 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.
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