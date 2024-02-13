Anadolu Efes - Manisa Büyükşehir Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, Basketbol Türkiye Kupası çeyrek finalinde kendi evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 18:00'de başlayacak.

AA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 12:48
Anadolu Efes - Manisa Büyükşehir Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Basketbol ING Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Anadolu Efes, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak.

ANADOLU EFES - MANİSA BB MAÇI SAAT KAÇTA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.

ANADOLU EFES - MANİSA BB MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Ligde sezonun ilk yarısını ilk 8 sıra içinde tamamlayan ekiplerin mücadele ettiği ING Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları tek maç üzerinden oynanacak. Kazanan ekipler, 16-18 Şubat tarihlerinde Konya'daki Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde Dörtlü Final'de yer almaya hak kazanacak.

Başantrenör Erdem Can'la yollarını ayırdıktan sonra göreve Tomislav Mijatovic'i getiren Anadolu Efes, yeni çalıştırıcısıyla çıktığı 4 maçı da kazandı. THY Avrupa Ligi'nde EA7 Emporio Armani Milan ve Maccabi Playtika'yı mağlup eden lacivert-beyazlılar, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise Bahçeşehir Koleji ve Galatasaray Ekmas maçlarını galibiyetle tamamladı.

6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçen yıl Türkiye Kupası organizasyonu iptal edilmişti. Kupanın son sahibi olan Anadolu Efes, 2022'de oynanan finalde Fenerbahçe Beko'yu 86-72 mağlup ederek şampiyon olmuştu.

Lacivert-beyazlı takım, ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 99-79'luk skorla mağlup etmişti.


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