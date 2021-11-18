Anadolu Efes-Olympiakos maçının ardından

18 Kasım 2021 Perşembe, 07:01

THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında ağırladığı Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 19 sayı farkla 88-69 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, bu galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, 2 hafta önce evlerinde kaybettikleri bir maçın ardından üst üste alınan galibiyetlerin önemine değindi.

Kendilerine inanan 10 bin seyircinin olduğunu ve maça yüksek konsantrasyonla çıktıklarını dile getiren Ataman, şöyle konuştu:

"Konsantrasyonumuzun çok iyi olduğu bir maçtı. Sadece 6 top kaybı yaptık, bu bizim için çok önemliydi. Topu paylaştık, bu da bize güç verdi. Beaubois'nın eli sıcaktı. Hücumda çok iyi performans sergiledi. Diğer oyuncularımın kaçırdığı bir günde Beaubois'nın elinin sıcak olması bizim için değerliydi. Son çeyrekte iyi performans sergiledik. Savunmada çok iyiydik ve hücumda da iyi performans sergileyerek maçı kazandık."

BARTZOKAS: "SON ÇEYREK BİZİM İÇİN FELAKETTİ"

Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, maçın 3 periyodunda oyun planlarına uyduklarını ancak son çeyrekte kötü bir performans ortaya koyduklarını dile getirdi.

Galibiyetinden ötürü Anadolu Efes'i kutlayarak sözlerine başlayan Bartzokas, "Anadolu Efes 40 dakika boyunca oyun planına bağlı kaldı. Bizim tam tersimiz bir performans gösterdiler. Üç çeyrek plana bağlı kaldık ama son çeyrek bizim için felaketti. Hem savunmada hem de hücumda çok kötüydük. Olympiakos gibi oynamadık. Takım görüntüsünden çok uzaktık. Cuma günü Maccabi maçı var. Yaşadıklarımızı unutup, galibiyet almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.



