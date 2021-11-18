Eczacıbaşı Avrupa'da gümbür gümbür
CEV'de Eczacıbaşı Dynavit, son 32 turu ilk maçında deplasmanda Sırbistan’ın Zeleznicar'a set vermedi.
SALON: Hala Sportova
HAKEMLER: Adnan Kolos (Bosna Hersek), Markus Petsche (Avusturya)
ZELEZNİCAR LAJKOVAC: Antonijevic, Uzelac, Milojevic, Batinic, Mirosavljevic,Kutlesic, Vujovic (L) (Ivanovic, Markovic (L), Savicevic, Perovic)
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Ognjenovic, Thompson, Merve, Boskovic, Adams, Heyrman, Simge (L) (Saliha, Fatma, Beyza, Elif)
SETLER: 26-28, 17-25, 17-25
SÜRE: 73 dakika (28',23', 22')
2022 CEV Kupası kadınlar kategorisinde mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, son 32 turu ilk maçında deplasmanda Sırbistan’ın Zeleznicar Lajkovac takımını 3-0 mağlup etti.
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