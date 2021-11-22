Anadolu Efes oyuncusu Doğuş Balbay ameliyat oldu!
Anadolu Efes takımının kaptanı Doğuş Balbay cerrahi operasyon geçirdi.
Anadolu Efes'in oyun kurucusu ve kaptanı milli oyuncu Doğuş Balbay ameliyat geçirdi.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sol dizinden sakatlık yaşayan Doğuş Balbay'a artroskopik cerrahi uygulandığı belirtilerek, "Kulüp doktorumuz Uğur Diliçıkık, Doğuş Balbay'ın ameliyatının başarılı geçtiğini ifade etti. Doğuş Balbay'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda parkelere dönmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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