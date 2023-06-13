Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off turu final serisi ilk maçında kendi evinde Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2023 - 11:30
Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor.

Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, kendi evinde Ufuk Sarıca'nın takımı Pınar Karşıtyaka'yı konuk edecek.

ANADOLU EFES - PINAR KARŞIYAKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.

ANADOLU EFES - PINAR KARŞIYAKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Play-off turu final serisi ilk maçı, beIN Sports 5 ve beIN Sports Haber kanallarından naklen yayımlanacak.

Ligde normal sezonu 3. sırada tamamlayan Anadolu Efes, play-off'ta Darüşşafaka Lassa ile son şampiyon Fenerbahçe Beko'yu eleyerek finale yükseldi. 30 haftalık periyodu 4. basamakta bitiren Pınar Karşıyaka ise Frutti Extra Bursaspor ile Türk Telekom'u saf dışı bırakarak adını finale yazdırdı.

Seride 3 galibiyete ulaşan takım, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak.


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