Anadolu Efes - Saski Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Anadolu Efes, EuroLeague'in 16. haftasında sahasında Saski Baskonia ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:15'te başlayacak.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 16. hafta maçında sahasında İspanya'nın Saski Baskonia ekibiyle karşılaşacak.
ANADOLU EFES - SASKİ BASKONİA MAÇI SAAT KAÇTA?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.15'te başlayacak.
ANADOLU EFES - SASKİ BASKONİA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.
Anadolu Efes, oynadığı son karşılaşmada Almanya'nın Bayern Münih ekibine 86-71 mağlup olmuştu.
Avrupa Ligi'nde oynadığı 15 maçta 7 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 13. basamakta yer alıyor.
Konuk ekip ise 8 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 10. basamakta bulunuyor.
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