Anadolu Efes - Saski Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Anadolu Efes, EuroLeague'in 16. haftasında sahasında Saski Baskonia ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2023 - 10:54
Anadolu Efes - Saski Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 16. hafta maçında sahasında İspanya'nın Saski Baskonia ekibiyle karşılaşacak.

ANADOLU EFES - SASKİ BASKONİA MAÇI SAAT KAÇTA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.15'te başlayacak.

ANADOLU EFES - SASKİ BASKONİA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.

Anadolu Efes, oynadığı son karşılaşmada Almanya'nın Bayern Münih ekibine 86-71 mağlup olmuştu.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 15 maçta 7 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 13. basamakta yer alıyor.

Konuk ekip ise 8 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 10. basamakta bulunuyor.


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