Anadolu Efes deplasmanda kayıp!

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 15. haftasında Alman ekibi Bayern Münih'e 86-71 mağlup oldu.

AA
Yayınlanma: 21.12.2023 - 07:24
Anadolu Efes deplasmanda kayıp!
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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Almanya ekibi Bayern Münih'e deplasmanda 86-71 yenildi.

Bmw Park'ta oynanan maçın ilk çeyreğini 20-17 önde kapatan Bayern Münih, soyunma odasına da 50-41'lik üstünlükle gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında farkı açan Alman temsilcisi, son çeyreğe 12 sayılık avantajla girdi: 71-59. Son çeyrekte de skor üstünlüğünü koruyan Bayern Münih karşılaşmayı 86-71 kazandı.

Anadolu Efes, 15. maçında 8. yenilgisini alırken, Bayern Münih ise 7. galibiyetini elde etti.


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