Anadolu Efes yeni transferini resmen açıkladı!

Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa forması giyen Rıdvan Öncel'i renklerine bağladığını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 14.12.2023 - 16:41
Anadolu Efes yeni transferini resmen açıkladı!
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, Rıdvan Öncel'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Darüşşafaka Lassa'da forma giyen 26 yaşındaki oyun kurucuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

16 MAÇTA FORMA GİYDİ

Rıdvan Öncel, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 11 maçta 9 sayı, 3,3 ribaunt ve 2,7 asist ortalamalarıyla oynadı.

26 yaşındaki oyun kurucu, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği 5 müsabakada ise 5,4 sayı, 3,4 asist ve 1,4 ribauntluk performans sergiledi.


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