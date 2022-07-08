Anadolu Efes, Simon ile yollarını ayırdı

THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes, Hırvat basketbolcu Krunoslav Simon ile yollarını ayırdı.

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2022 Cuma, 16:08
Anadolu Efes, Simon ile yollarını ayırdı
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Anadolu Efes, Hırvat basketbolcu Krunoslav Simon ile yollarını ayırdı.

Lacivert-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yayımladığı video ile Simon ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Forma Emekliliği uygulamamız kapsamında gelecek sezon forması salonumuzdaki yerini alacak Krunoslav Simon'a, verdiği mücadele ve yaşattığı unutulmaz anlar için teşekkür ederiz!" ifadelerine yer verildi.


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