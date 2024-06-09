Fenerbahçe Beko'dan Anadolu Efes maçı açıklaması!
Fenerbahçe Beko, pazartesi günü oynanacak Anadolu Efes maçının kapalı gişe oynanacağını açıkladı.
Fenerbahçe Beko, 10 Haziran Pazartesi günü oynanacak Anadolu Efes maçının kapalı gişe oynanacağını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "10 Haziran Pazartesi günü (yarın) 20.30'da Anadolu Efes'i konuk edeceğimiz Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off serisi üçüncü maçı biletlerinin tamamı tükenmiştir! Satışlar yalnızca 417 blok öğrenci biletleri için salon gişesinden devam edecektir. Büyük Fenerbahçe Taraftarına göstermiş oldukları yoğun ilgi için teşekkür ederiz!" ifadeleri kullanıldı.
Sarı lacivertli takım, 2-0 önde olduğu seride 1 galibiyet daha alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
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