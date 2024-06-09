Fenerbahçe Beko'dan Anadolu Efes maçı açıklaması!

Fenerbahçe Beko, pazartesi günü oynanacak Anadolu Efes maçının kapalı gişe oynanacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.06.2024 - 15:41
Fenerbahçe Beko'dan Anadolu Efes maçı açıklaması!
Abone Ol google-news

Fenerbahçe Beko, 10 Haziran Pazartesi günü oynanacak Anadolu Efes maçının kapalı gişe oynanacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "10 Haziran Pazartesi günü (yarın) 20.30'da Anadolu Efes'i konuk edeceğimiz Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off serisi üçüncü maçı biletlerinin tamamı tükenmiştir! Satışlar yalnızca 417 blok öğrenci biletleri için salon gişesinden devam edecektir. Büyük Fenerbahçe Taraftarına göstermiş oldukları yoğun ilgi için teşekkür ederiz!" ifadeleri kullanıldı.

Sarı lacivertli takım, 2-0 önde olduğu seride 1 galibiyet daha alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.


anadolu efes haberleri fenerbahçe beko haberleri Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi haberleri

İlgili Haberler

Serinin ikinci maçında... Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i farklı mağlup etti!

Serinin ikinci maçında... Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i farklı mağlup etti!
Fenerbahçe'de seçim günü: Ali Koç ve Aziz Yıldırım başkanlık için yarışıyor!

Fenerbahçe'de seçim günü: Ali Koç ve Aziz Yıldırım başkanlık için yarışıyor!
Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert sözler: 'Fenerbahçe'yi nasıl şikâyet edersiniz'

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert sözler: 'Fenerbahçe'yi nasıl şikâyet edersiniz'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler