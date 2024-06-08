Serinin ikinci maçında... Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i farklı mağlup etti!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 101-70 yenerek seride durumu 2-0 yaptı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçı Fenerbahçe Beko 101-70 kazanarak seride durumu 2-0 yaptı.
Fenerbahçe Beko, 10 Haziran Pazartesi günü oynanacak serinin üçüncü maçınıda kazanması durumunda ligde şampiyon olacak.
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