Serinin ikinci maçında... Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i farklı mağlup etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 101-70 yenerek seride durumu 2-0 yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.06.2024 - 22:18
Serinin ikinci maçında... Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i farklı mağlup etti!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. 

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçı Fenerbahçe Beko 101-70 kazanarak seride durumu 2-0 yaptı.

Fenerbahçe Beko, 10 Haziran Pazartesi günü oynanacak serinin üçüncü maçınıda kazanması durumunda ligde şampiyon olacak.


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